La Belgique a décroché la médaille d'argent de l'exercice statique (dames) en gymnastique acrobatique samedi aux Jeux Européens de Minsk, en Biélorussie. C'est la première médaille belge récoltée lors de ces Jeux.

Talia De Troyer, Charlotte Van Royen et Britt Vanderdonckt ont terminé à la 2e place avec un score de 29.230, derrière la Biélorussie (29.520). Les Portugaises (28.570) montent sur la 3e marche du podium. L'équipe belge doit encore disputer la finale de l'exercice dynamique samedi et celle du concours général dimanche. Il y a quatre ans, les Belges (Kaat Dumarey, Julie Van Gelder et Ineke Van Schoor) avaient remporté l'exercice statique, l'exercice dynamique et le concours général de gymnastique acrobatique lors de la première édition des Jeux Européens à Bakou.