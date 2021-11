Matthias Casse figure parmi les cinq nominés pour le titre de Judoka de l'année 2021, dont l'identité a été dévoilée samedi par l'IJF, la fédération internationale de judo.

Outre Casse, champion du monde en -81 kg et médaille de bronze aux JO de Tokyo, les autres nominés sont le Japonais Abe Hifumi, champion olympique des -66 kg, le Géorgien Lasha Shavdatuashvili, vice-champion olympique et champion du monde en -73 kg, le Portugais Jorge Fonseca, champion du monde des -100 kg et le Tchèque Lukas Krpalek, champion olympique des poids lourds.

Les lauréats sont élus par le public, qui peut voter via le site de l'IJF jusqu'aiu 10 décembre.

Le vote se faisant par internet, l'emporter sera difficile pour Matthias Casse. "J'espère que beaucoup de Belges vont voter pour moi, mais ce sera difficile de battre le Japonais et le Géorgien car ils viennent de véritables nations de judo", dit le judoka belge. "Je suis déjà honoré d'être dans la liste des nominés, c'est déjà une reconnaissance en soi".

