Le judoka belge Matthias Casse est venu à bout du Russe Alan Khubetsov et se qualifie pour les demi-finales en -81kg. Et trois fois au Golden score.

Matthias Casse, champion du monde et N.1 mondial de judo dans la catégorie des -81 kg, a bataillé ferme pour sortir vainqueur de son quart de finale mardi aux Jeux olympiques de Tokyo. Le Belge de 24 ans a battu le Russe Alan Khubetsov (N.8) à l'issue du Golden score.

En demi-finale, Matthias Casse affrontera plus tard dans la journée ce mardi le vainqueur du combat entre le Japonais Takanori Nagase (N.13) et l'Allemand Dominic Ressel (N.10). Lors des tours précédents, le Belge avait déjà bataillé pour venir à bout du Porto-Ricain Adrian Gandia (N.33) lors du premier tour et du Suédois Robin Pacek (N.28) lors de son huitième de finale. La décision s'est faite à chaque fois au Golden score.

