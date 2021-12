Les deux courses de Maribor sont ainsi annulées pour la troisième saison de suite en raison du manque de neige.

Les deux courses de la Coupe du monde féminine de ski alpin prévues à Maribor en Slovénie les 8 et 9 janvier sont annulées à cause de la météo, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS) jeudi.

"En raison de la situation actuelle sur la piste et des prévisions météo défavorables", les courses (un slalom et un géant) sont annulées, écrit la FIS dans un communiqué. Un slalom géant était prévu le samedi 8 janvier et le slalom dimanche 9. Sans que ce ne soit précisé par la FIS, l'annulation fait suite au traditionnel "contrôle de neige" qui a lieu une dizaine de jours avant chaque course du calendrier.

Maribor, situé à environ 275 m d'altitude, manque régulièrement de neige et de froid pour organiser ses courses. La météo prévoit des températures maximales de près de 15 degrés les prochains jours. Les deux courses de Maribor sont ainsi annulées pour la troisième saison de suite en raison du manque de neige. Les deux hivers précédents, elles avaient été reprises par la station slovène de Kranjska Gora. "Une éventuelle reprise sera communiqué le cas échéant", écrit la FIS jeudi.

