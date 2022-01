Uncle Drew n'a pu jouer que quatre matches cette saison, tous en dehors de New York.

Kyrie Irving n'a pas l'intention de changer sa position sur la vaccination. Le joueur des Nets, qui ne peut pas évoluer à New York ou à Toronto car non-vacciné, est de retour depuis peu dans la rotation de sa franchise après en avoir été écarté en début de saison. Malgré la blessure de Kevin Durant, out pour quelques semaines, "Uncle Drew" a déclaré lundi, après un revers à Cleveland, qu'il "restait ferme sur sa position".

Irving, qui n'a joué que quatre matches à l'extérieur jusqu'ici, a dit "ne pas vouloir se laisser influencer par ce qui arrive en NBA (la blessure de Durant, ndlr)".

"Kevin va guérir et nous allons devoir gérer ça en tant que coéquipiers. En ce qui concerne ma vie en dehors des parquets, je reste campé sur ma décision. C'est comme ça. Cela ne va pas changer."

Lundi, lors du traditionnel MLK day, a inscrit 27 points à Cleveland, franchise avec laquelle il a été champion en 2016, mais n'a pas pu empêcher Brooklyn de s'incliner 114-107.

Kyrie Irving n'a pas l'intention de changer sa position sur la vaccination. Le joueur des Nets, qui ne peut pas évoluer à New York ou à Toronto car non-vacciné, est de retour depuis peu dans la rotation de sa franchise après en avoir été écarté en début de saison. Malgré la blessure de Kevin Durant, out pour quelques semaines, "Uncle Drew" a déclaré lundi, après un revers à Cleveland, qu'il "restait ferme sur sa position".Irving, qui n'a joué que quatre matches à l'extérieur jusqu'ici, a dit "ne pas vouloir se laisser influencer par ce qui arrive en NBA (la blessure de Durant, ndlr)"."Kevin va guérir et nous allons devoir gérer ça en tant que coéquipiers. En ce qui concerne ma vie en dehors des parquets, je reste campé sur ma décision. C'est comme ça. Cela ne va pas changer." Lundi, lors du traditionnel MLK day, a inscrit 27 points à Cleveland, franchise avec laquelle il a été champion en 2016, mais n'a pas pu empêcher Brooklyn de s'incliner 114-107.