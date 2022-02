La Belge a commis une petite faute sur un Double axel. Le programme court aura lieu ce jeudi.

Loena Hendrickx se classe 7e de l'épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin après le programme court mardi en Chine. La Russe Kamila Valieva occupe la tête avec une note de 82.16.

Hendrickx, 22 ans, a obtenu une note de 70.09 avec 36.09 pour les éléments techniques et 34.00 pour la présentation. Lors de son passage sur la glace, la Campinoise a commis une petite erreur sur un Double Axel en se réceptionnant avec sa main avant de se reprendre sur ses derniers sauts.

Loena Hendrickx abordera le programme libre de jeudi avec ambition. © iStock

Kamila Valieva occupe la première place avec une note de 82.16. La Russe, au coeur d'une polémique de dopage depuis plusieurs jours, a devancé sa compatriote Anna Shcherbakova (80.20) et la Japonaise Kaori Sakamoto (79.84).

Kamila Valieva était forcément émue après le programme court. Mais elle a su résister à l'immense pression pesant sur ses épaules. © iStock

Lundi, Kamila Valieva avait été autorisée par le TAS à disputer l'épreuve olympique avec le programme court après un contrôle positif à la trimétazidine, une molécule utilisée pour soigner les angines de poitrine et placée depuis 2014 sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage, car elle favoriserait la circulation sanguine.

Le Comité international olympique avait pris note de la décision et avait prévu 25 finalistes pour le programme libre jeudi, au lieu de 24, si jamais Kamila Valieva venait à se qualifier et être déclarée après coup inéligible. Le programme libre de l'épreuve de patinage artistique est prévu jeudi à 11h00 heure belge.

