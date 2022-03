Voici pourquoi, il faudra suivre le programme libre de ces mondiaux de patinage artistique. La Belge, deuxième après le programme court, entrera sur la glace à 21h38.

Loena Hendrickx défendra ce soir sa deuxième place provisoire aux Championnats du monde de patinage artistique à Montpellier dans le programme libre long. Mercredi, elle avait établi mercredi son deuxième meilleur score de tous les temps dans le programme court (75.00).

Hendrickx n'est devancée que par Kaori Sakamoto qui a obtenu une note de 80.32 au terme du programme court. La Japonaise, qui a terminé troisième des derniers Jeux olympiques d'hiver de Pékin, est la grande favorite pour le titre mondial. Elle possède également un record personnel de 153,29 dans le programme long libre.

Outre Sakamoto, Maria Bell (3ème avec 72.55 points), la Sud-Coréenne Young You (4ème avec 72.08 points) et l'Américaine de seize ans Alysa Liu (5ème avec 71.91) seront les principales concurrentes de notre compatriote pour le podium.

Si Loena Hendrickx peut obtenir un score supérieur à 140.00 dans le programme libre long, ce qu'elle a déjà réalisé à trois reprises par le passé avec notamment un record personnel de 145.53 points lors du GP de Turin), alors une médaille d'argent ou de bronze sera à portée de main, compte tenu de l'avance qu'elle a prise dans le programme court.

La seule crainte qu'elle peut nourrir est un petit problème de condition physique. Elle a été légèrement blessé à l'aine et à la cheville et a loupé quelques entraînements. Cela pourrait se ressentir plus dans un programme long que court. La question est de savoir dans quelle mesure elle peut surmonter cela grâce à l'adrénaline que lui procurera la perspective d'une médaille.

Une récompense qui permettra à Loena Hendrickx d'écrire l'histoire de son sport et de devenir la première Belge à remporter une médaille individuelle dans un championnat du monde de patinage artistique.

