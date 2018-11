Lindsey Vonn: "Les blessures ont eu un fameux impact sur ma carrière mais je m'y suis faite"

"Cher papy, je ne peux toujours pas croire que tu n'es plus là. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que tu représentes pour moi et combien je tiens à toi. J'aurais souhaité passer encore beaucoup de temps avec toi mais je chérirai toujours les moments que nous avons partagés. Tu m'a appris à être dure, à être gentille, mais surtout à skier vite. Désormais, à chaque descente, je saurai que tu es avec moi. Je suis fière d'être ta petite-fille et je penserai toujours à toi. Je vais skier pour toi en Corée du Sud et je mettrai tout en oeuvre pour gagner. Veille sur moi, s'il te plaît. Je t'aime, papy. Lindsey. "

