Les Red Panthers terminent par une défaite 1-2 face à l'Argentine

Les Red Panthers, 13es mondiales, se sont inclinées 1-2 (mi-temps: 0-2) devant l'Argentine, classée 4e à la FIH et 2e de la compétition, dans leur 16e et dernier match de Hockey Pro League, dimanche à Anvers. Soit identiquement le même score que lors du match aller, fin janvier à Cordoba. Les Belges conservent provisoirement leur 5e place de cette nouvelle compétition rassemblant les neuf meilleures nations mondiales (hormis l'Inde), en attendant le résultat du match entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, en soirée à Londres.

Ecartées des demi-finales depuis leur double défaite face à l'Allemagne, les joueuses de Niels Thijssen ont bien résisté durant un quart-temps, avant de céder à deux reprises dans la période suivante. D'abord sur une reprise de Micaela Retegui sur un centre de la gauche (17e), puis sur une percée de Maria Granatto, conclue par un tir imparable de revers (22e). Mises beaucoup plus en difficulté que mercredi lors de leur victoire 1-0 contre les Australiennes, les Belges ont quelque peu sorti la tête de l'eau avant la pause, mais sans pouvoir inquiéter Cristina Consentino, la gardienne argentine. Les championnes du monde de 2002 et 2010 se sont contentées de contrôler la partie en deuxième mi-temps, avec en vue déjà leur demi-finale de jeudi contre l'Australie. Dans un sursaut d'orgueil, les Belges ont sauvé l'honneur dans les dernières secondes sur un tir de Stephanie Vanden Borre (60e). Malgré cette défaite - la 8e de la compétition - la Belgique reste provisoirement accrochée à la 5e position, avec 21 points, 3 unités devant la Nouvelle-Zélande, qui dispute son dernier match en soirée en Grande-Bretagne. Seule une victoire des Océaniennes leur permettrait de rejoindre les Panthers et les dépasser à la différence de buts. Les quatre premières places au terme de ce 1er tour de la Pro League sont occupées dans l'ordre par les Pays-Bas (42 pts), l'Argentine (38), l'Australie (30) et l'Allemagne (29). L'Argentine sera opposée à l'Australie le jeudi 27 juin au Wagener Stadion d'Amstelveen dans la 1re demi-finale (17h15), tandis que les Pays-Bas affronteront l'Allemagne dans la seconde (20h00). Les finales pour le titre et la 3e place sont programmées le samedi 29 juin.