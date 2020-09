Après leur défaite 2-0 lors de leur première confrontation face à l'Allemagne, les Red Panthers, l'équipe nationale féminine de hockey, ont une nouvelle fois mordu la poussière (3-1) face aux Allemandes jeudi à Düsseldorf dans leur sixième match de Hockey Pro League.

Ambre Ballenghien avait donné l'avantage à la Belgique sur pc au début du deuxième quart-temps (21e) avant que l'Allemagne ne réponde via Hannah Gablac (24e) et Cécile Pieper (33e). Dans le dernier quart-temps, Rebecca Grote (46e) donnait au score son allure définitive. Avec cette défaite, la Belgique (6 points) occupe la sixième place après six matches en Hockey Pro League. Les deux prochains rendez-vous des Red Panthers sont prévus le 31 octobre et le 1er novembre avec deux rencontres face à la Grande-Bretagne dans les installations d'Uccle Sport à Bruxelles.

