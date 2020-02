L'équipe nationale belge masculine de hockey, première mondiale, a pris sa revanche contre l'Inde lors de son sixième match en Hockey Pro League. Après leur défaite 2-1 samedi, les Belges se sont imposés 2-3 dimanche au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, théâtre du sacre mondial des Red Lions fin 2018.

La Belgique a mené à deux reprises grâce à Alexander Hendrickx (0-1, 3e) sur penalty corner et Nicolas De Kerpel d'un beau geste technique (1-2, 17e) mais les Indiens, quatrièmes au classement FIH, sont chaque fois revenus au score via Vivek Prasad (1-1, 15e) et Amit Rohidas (2-2, 17e).

Max Plennevaux, bien servi par De Kerpel à la suite d'une erreur défensive, a permis à la Belgique de regagner les vestiaires avec un viatique d'un point (2-3, 26e). La seconde mi-temps a ensuite été vierge en but. Samedi, les troupes de Shane McLeod ont essuyé leur première défaite de la compétition contre ces mêmes Indiens (2-1).

Au classement, les Red Lions sont toujours en tête avec 14 points, devant l'Inde qui compte 8 points après quatre rencontres. Les deux prochains rendez-vous sont prévus en Allemagne le mois prochain. Les Belges défieront les Allemands (FIH 6) le 19 mars à Mönchengladbach (16h) avant de se rendre à Hambourg le 26 mars (16h30) pour le deuxième volet de ce diptyque. (Belga)

La Belgique a mené à deux reprises grâce à Alexander Hendrickx (0-1, 3e) sur penalty corner et Nicolas De Kerpel d'un beau geste technique (1-2, 17e) mais les Indiens, quatrièmes au classement FIH, sont chaque fois revenus au score via Vivek Prasad (1-1, 15e) et Amit Rohidas (2-2, 17e). Max Plennevaux, bien servi par De Kerpel à la suite d'une erreur défensive, a permis à la Belgique de regagner les vestiaires avec un viatique d'un point (2-3, 26e). La seconde mi-temps a ensuite été vierge en but. Samedi, les troupes de Shane McLeod ont essuyé leur première défaite de la compétition contre ces mêmes Indiens (2-1). Au classement, les Red Lions sont toujours en tête avec 14 points, devant l'Inde qui compte 8 points après quatre rencontres. Les deux prochains rendez-vous sont prévus en Allemagne le mois prochain. Les Belges défieront les Allemands (FIH 6) le 19 mars à Mönchengladbach (16h) avant de se rendre à Hambourg le 26 mars (16h30) pour le deuxième volet de ce diptyque. (Belga)