Les Red Lions reçus par le roi Philippe à Laeken

Les Red Lions ont été reçus mardi vers 10h00 au Domaine royal de Laeken par le roi Philippe et la reine Mathilde. Les joueurs et l'ensemble du staff de l'équipe nationale de hockey ont été félicités par le souverain pour leur titre remporté à la Coupe du monde de hockey en Inde. Ils se rendront dans la foulée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles et sont attendus à 12h sur le balcon.