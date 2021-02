Pour son premier match de l'année en Hockey Pro League, la Belgique s'est imposée 2-3 (mi-temps: 1-2) devant l'Espagne (FIH-9) dans son 12e match de la compétition, vendredi à Valence, dans le sud de l'Espagne. Les deux équipes se retrouveront samedi pour la revanche, toujours à huis clos, au stade Betero de Valence.

Grâce à des buts en début de partie de Sébastien Dockier (8e) et Thomas Briels (14e), ainsi qu'un deuxième de Dockier pour fêter sa 200e sélection à 8 minutes du terme, les Red Lions ont assuré leur 8e succès dans le tournoi, confortant ainsi leur statut de leaders de la compétition. L'Espagne avait réduit l'écart en fin de premier quart temps par David Alegre (15e) et avait égalisé sur son 3e penalty corner via une déviation de Xavi Lleonart (44e). Les Red Lions totalisent désormais 29 points en 12 matchs, soit 11 de plus que les Pays-Bas (18), qui comptent toutefois 3 matchs de moins. L'Espagne reste bloquée à la 7e place, avec 7 unités (9 matchs). Les hommes de Shane McLeod rencontreront les Red Sticks une deuxième fois samedi (13h00), avant de se consacrer à leur championnat national et terminer la compétition fin mai avec trois duels à domicile contre l'Argentine (2 fois) et les Pays-Bas.