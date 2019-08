Les Red Lions, déjà assurés de la première place de leur poule et de leur participation au dernier carré, n'ont pas fait dans le détail, mardi à Anvers, pour leur 3e et dernier match du groupe A de l'Euro messieurs de hockey.

La Belgique, championne du monde en titre et N.2 mondiale, a en effet battu 6-0 (mi-temps: 4-0) les Pays de Galles (FIH-25), qui retrouve l'élite européenne après 20 ans d'absence. Les demi-finales du tournoi, jeudi soir, sont à présent fixées, avec Pays-Bas-Espagne, à 18h00, et Belgique-Allemagne déplacée à 20h30. La finale est elle programmée samedi dès 20h30.

Avec Vincent Vanasch sur le banc laissant sa place entre les poteaux à Loic Van Doren et Gauthier Boccard laissé au repos (dos), la Belgique a mis 14 minutes pour mettre sa machine offensive en route. Une action de Nico De Kerpel, à 52 secondes de la fin du premier quart-temps, permit aux Belges d'obtenir leur 1er penalty corner (pc) via l'arbitrage vidéo. Présent sur le terrain, Alexander Hendrickx se chargea de le transformer directement d'un sleep à plat, son 4e but du tournoi (15e). Trente secondes plus tard, Arthur Van Doren servit Tom Boon dans le cercle adverse. Le meilleur buteur du championnat belge ne manqua pas l'occasion de doubler l'avance d'une beau revers dans les filets défendus par James Fortnam (15e).

Les occasions se succédèrent dans le quart suivant, sans que Loic Van Doren n'ait à intervenir, mais il fallut attendre 5 minutes avant la pause pour voir un beau mouvement collectif se terminer par une déviation à l'aveugle de De Kerpel, son premier but du tournoi (25e). Cédric Charlier ne demanda pas son reste et lui aussi ouvrit son compteur en plantant deux minutes plus tard son revers dans le plafond de la cage galloise (28e): 4-0 au repos.

L'équipe belge de l'année 2018 soigna son public en deuxième période. Au bout d'une descente le long de la ligne de fond, Felix Denayer servit d'abord Charlier pour son doublé de la soirée (35e). Une déviation de génie d'Arthur Van Doren permit ensuite à Florent Van Aubel de combiner avec le capitaine Thomas Briels, qui se chargea du 6-0 (41e). L'envie des Belges diminua logiquement dans le dernier quart. Les Gallois obtinrent même deux pc, mais le cadet des Van Doren eut même l'occasion de prouver pourquoi il sert de doublure au meilleur gardien mondial.

Comme dans le dernier carré de l'Euro précédent en 2017 à Amsterdam (victoire 2-0 aux shoot-outs) et en quart de finale de la dernière Coupe du monde (succès 2-1), la Belgique sera opposée à l'Allemagne, 7e mondiale, pour une place en finale de son Euro, jeudi sur le coup de 20h30. Octuple championne d'Europe, l'Allemagne avait débuté son tournoi par une très large victoire contre l'Écosse (9-0) avant de buter contre les Néerlandais, s'inclinant sur le score de 2-3 au terme d'une âpre rencontre. Les Red Lions de Shane McLeod, en quête d'un premier sacre européen, ont quant à eux débuté par un succès 5-0 contre l'Espagne avant de battre l'Angleterre 2-0 et donc les Pays de Galles 6-0.

L'autre demie mettra aux prises les Pays-Bas (FIH-3), tenants du titre, à l'Espagne (FIH-9).