Les Red Lions battent 4-1 l'Australie sur ses terres

Les Red Lions ont remporté 4-1 face à l'Australie leur 4e match de la Hockey Pro League, marquant la fin de leur première série de déplacements dans cette nouvelle compétition internationale, dimanche à Melbourne. Dans ce duel entre les anciens et actuels champions du monde et N.1 mondiaux, les Belges ont justifié leur statut de meilleure équipe mondiale grâce à deux buts de Sébastien Dockier (15 et 35e), un penalty corner transformé par Alexander Hendrickx (28e) et un dernier goal de Tanguy Cosyns (40e).