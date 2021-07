Après leurs victoires contre les Pays-Bas et l'Allemagne, les Red Lions affronteront l'Afrique du Sud mardi (11h30 heure belge)

Tom Boon pourra participer au troisième match des Red Lions au tournoi olympique à Tokyo, a indiqué le joueur au site spécialisé Hockey Belgium, lundi. Le Bruxellois de 31 ans souffrait d'une blessure au mollet au cours des dernières semaines et n'a donc pas pu prendre part aux deux premiers matchs de poule de l'équipe belge masculine de hockey contre les Pays-Bas et l'Allemagne, remportés tous les deux sur le score de 3-1.

Boon a subi une déchirure du mollet à l'entraînement il y a un mois et n'a pu reprendre celui-ci que la semaine passée. Le capitaine belge Thomas Briels, absent de la sélection initiale, avait quant à lui finalement été repris à la suite à cette blessure. Les Red Lions affronteront l'Afrique du Sud mardi (11h30 heure belge).

DE KERPEL BLESSE A LA CHEVILLE, BRIELS RESTE DANS L'EFFECTIF

Blessé très tôt dans le match contre l'Allemagne, lundi, l'attaquant des Red Lions, Nicolas De Kerpel sera absent les deux prochains matches du tournoi olympique de hockey (contre l'Afrique du Sud mardi et le Canada jeudi) a annoncé Denis Van Damme l'attaché de presse des hockeyeurs, lundi soir à Tokyo.

Le champion du monde 2018 et d'Europe 2019 souffre d'une petite déchirure à la cheville gauche. Il sera remplacé dans l'effectif par TomBoon qui est désormais rétabli de sa blessure au mollet. Thomas Briels reste dans l'effectif.

