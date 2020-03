Les différentes réactions des sportifs belges après l'annonce du report des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août mais qui auront finalement lieu au plus tard à l'été 2021 en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Bashir Abdi, recordman de Belgique du marathon, sur Twitter: "L'humanité en premier. C'est officiel, les JO sont reportés d'un an. C'est maintenant le moment de venir à bout du Covid-19 afin de disputer des JO équitables pour tout le monde."

Le vététiste Jens Schuermans s'est montré déçu sur Instagram: "Mais la santé passe en premier. Et l'avantage, c'est qu'on a plus de temps pour se perfectionner dans ce beau sport."

Dylan Borlée, spécialiste du 400 mètres, a préféré l'humour dans un post publié sur Instagram: "Quand je pense à toutes ces sessions de 500 mètres qui vont directement à la poubelle... Blague à part, faisons-en encore plus pour l'année prochaine."

Koen Naert, champion d'Europe du marathon en 2018: "Qu'importe quand les Jeux se tiendront, nous serons prêts. Je suis content de la décision rapide. Les athlètes peuvent l'accepter, replanifier et se reconcentrer. Leurs rêves sont reportés, pas annulés. Merci pour, selon moi, cette sage décision."

Tanguy Cosyns, joueur de l'équipe nationale de hockey, sur Twitter: "Sentiment bizarre après l'annonce du report des JO pour 2021... J'ai l'impression que l'on reporte ma session d'examens et donc que j'aurai plus de temps pour étudier mais ça me saoule d'avoir plus de temps."

