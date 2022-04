Gros fiasco pour l'équipe de LeBron James qui compte aussi dans ses rangs quelques stars comme Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony ou Dwight Howard. Tout un symbole, c'est contre le tenant du titre Phoenix que la franchise de LA a officialisé cette élimination.

Les Lakers, qui comptaient parmi les favoris pour le titre de champion NBA, deux ans après leur 17e sacre - record partagé avec Boston -, ont été éliminés de la course aux play-offs mercredi, après une défaite à Phoenix (121-110).

L'équipe menée par les stars LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, longtemps plombée par un jeu déficient et décimée par les blessures, ne peut plus atteindre la 10e place de la conférence Ouest, la dernière assurant une place de barragiste, que San Antonio est assuré de conserver d'ici la fin de la saison régulière.

L'équipe de Los Angeles a dû se passer de LeBron James, forfait face à Phoenix.

Les Lakers, qui comptaient parmi les favoris pour le titre de champion NBA, deux ans après leur 17e sacre - record partagé avec Boston -, ont été éliminés de la course aux play-offs mercredi, après une défaite à Phoenix (121-110). L'équipe menée par les stars LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, longtemps plombée par un jeu déficient et décimée par les blessures, ne peut plus atteindre la 10e place de la conférence Ouest, la dernière assurant une place de barragiste, que San Antonio est assuré de conserver d'ici la fin de la saison régulière. L'équipe de Los Angeles a dû se passer de LeBron James, forfait face à Phoenix.