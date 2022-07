La Belgique (FIBA 37) a terminé le premier tour des qualifications à la Coupe du monde masculine de basket par une victoire 73-74 (mi-temps: 38-38) en Serbie (FIBA 6), lundi, à Nis, dans le cadre de la 6e et dernière journée du groupe A. Emmanuel Lecomte a offert la victoire aux Lions à 39 secondes de la fin.

La rencontre avait été interrompue dimanche après à peine 4 minutes et 6 secondes de jeu dans le premier quart temps en raison "d'un problème technique lié à l'éclairage sur le site" du Sports Center Cair de Nis. Les Belgian Lions menaient 3-6 au marquoir au moment de l'arrêt de la rencontre en raison de l'insuffisance de l'éclairage.

La rencontre a repris lundi sur ce score. Le premier quart-temps s'achevait avec un léger avantage belge (21-23). Les Serbes revenaient à la hauteur des Belges et les deux équipes rentraient au vestiaire dos à dos (38-38).

La Serbie prenait le large dans le troisième quart, grâce notamment aux trois points d'Aleksa Avramovic et de Dejan Todorovic, et menait 60-53 avant les dix dernières minutes.

Dans le dernier quart, l'avance serbe grimpait jusqu'à 11 points (68-57). Les Lions commençaient alors leur remontée. Lecomte donnait l'avantage aux Belges après un layup suivi d'un lancer franc (71-72). Ognhen Jarazam remettait les Serbes devant avec deux lancers francs (73-72). Mais Lecomte, encore lui, offrait la victoire aux Lions d'un layup à 39 secondes du terme.

Lecomte termine avec 16 points (4 rebonds), comme Retin Obasohan (6 assists). Ismael Bako est le meilleur marqueur belge avec 17 points (6 rebonds). En face, Vanja Marinkovic a mis 14 points.

Les Belgian Lions (FIBA 37) étaient déjà assurés de leur place au second tour. La Belgique (10 points) termine cette phase à la deuxième place, derrière la Lettonie (11 points) et devant la Serbie (9 points) alors que la Slovaquie (6 points) est éliminée.

Le second tour, disputé en trois fenêtres entre août et février 2023, réunira vingt-quatre équipes, réparties en quatre groupes de six. Les Belgian Lions figureront dans le groupe I, en compagnie de la Lettonie et de la Serbie ainsi que des trois équipes du groupe B, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Les trois premiers de chaque groupe décrocheront leur ticket pour la Coupe du monde, organisée du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

Les Belges n'affronteront plus la Lettonie et la Serbie, mais conserveront les résultats obtenus lors du premier tour contre ces deux équipes. A l'aller, les Lions s'étaient déjà imposés (73-69) face aux Serbes, alors qu'ils ont été battus deux fois par les Lettons.

