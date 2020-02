Les JO de Tokyo sont-ils en danger avec le coronavirus?

L'épidémie de coronavirus provoque de plus en plus d'annulations dans le monde du sport. La question est maintenant de savoir si les Jeux Olympiques de Tokyo de cet été (24 juillet-9 août) sont en danger se pose de plus en plus. Dans une interview accordée à The Associated Press, le Canadien Dick Pound, l'homme qui siège depuis le plus longtemps au sein du Comité International Olympique (CIO), déclare qu'il reste encore trois mois avant qu'un éventuel report ne soit décidé.