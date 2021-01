Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, s'est déclaré convaincu jeudi que les Jeux olympiques de Tokyo se tiendraient cet été, ajoutant qu'il "n'y (avait) pas de plan B".

"Nous n'avons à cet instant aucune raison de croire que les Jeux olympiques à Tokyo ne s'ouvriront pas le 23 juillet dans le stade olympique à Tokyo", a dit M. Bach dans un entretien à l'agence japonaise Kyodo, à six mois des JO. "C'est pourquoi il n'y a pas de plan B et c'est pourquoi nous sommes totalement engagés à faire de ces Jeux (des Jeux) sûrs et réussis".

