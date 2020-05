De nombreuses questions se posent sur la possibilité d'organiser le grand événement mondial dans un an.

L'Australien John Coates, influent membre du Comité international olympique (CIO), a reconnu qu'il existait "de vrais problèmes" en vue de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 malgré leur report d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.

"On est face à des vrais problèmes, parce qu'il y a des sportifs qui viennent de 206 pays", a rappelé le patron du comité olympique australien lors d'un conférence organisée jeudi par le groupe de presse News Corp.

"Il y aura 11.000 athlètes, 5.000 officiels et entraîneurs, 20.000 membres des medias, il y a 4.000 personnes qui travaillent à l'organisation des Jeux en ce moment, auxquels il faudra ajouter 60.000 bénévoles", a-t-il souligné.

"Les Jeux ne peuvent avoir lieu qu'en 2021, nous ne pouvons pas les reporter à nouveau et il faut partir du principe qu'il n'y aura pas de vaccin (contre le coronavirus), ou s'il y en a un, on n'aura pas assez de temps pour le partager dans le monde entier", a estimé l'ancien vice-président du CIO.

M. Coates, qui préside le comité de coordination du CIO pour les JO-2020, a donné rendez-vous en octobre prochain pour définir les dispositifs pour que les Jeux de Tokyo aient lieu si la pandémie est maîtrisée.

"Est ce qu'il faudra placer le Village olympique à l'isolement? Est ce que tout sportif participant devra observer une période de quarantaine? Est ce qu'on limite le nombre de spectateurs sur chaque site de compétition?", s'est-il interrogé.

Les propos du dirigeant australien font écho à ceux tenus mercredi par le patron du CIO, Thomas Bach, qui a prévenu que les Jeux de Tokyo seront annulés s'ils ne se déroulent pas en 2021.

"On ne peut pas éternellement employer 3.000 ou 5.000 personnes au sein du comité d'organisation", a expliqué à la BBC M. Bach, soulignant le "travail de mammouth" que représentent ce report et la réorganisation en cascades des compétitions majeures qui en découle.

"On ne peut pas modifier le calendrier sportif mondial de toutes les principales fédérations. On ne peut pas laisser les athlètes dans l'incertitude", a-t-il rappelé.

Le 24 mars, le CIO a annoncé le report d'un an des JO de Tokyo initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, une première.

L'Australien John Coates, influent membre du Comité international olympique (CIO), a reconnu qu'il existait "de vrais problèmes" en vue de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 malgré leur report d'un an en raison de la pandémie de coronavirus."On est face à des vrais problèmes, parce qu'il y a des sportifs qui viennent de 206 pays", a rappelé le patron du comité olympique australien lors d'un conférence organisée jeudi par le groupe de presse News Corp. "Il y aura 11.000 athlètes, 5.000 officiels et entraîneurs, 20.000 membres des medias, il y a 4.000 personnes qui travaillent à l'organisation des Jeux en ce moment, auxquels il faudra ajouter 60.000 bénévoles", a-t-il souligné. "Les Jeux ne peuvent avoir lieu qu'en 2021, nous ne pouvons pas les reporter à nouveau et il faut partir du principe qu'il n'y aura pas de vaccin (contre le coronavirus), ou s'il y en a un, on n'aura pas assez de temps pour le partager dans le monde entier", a estimé l'ancien vice-président du CIO. M. Coates, qui préside le comité de coordination du CIO pour les JO-2020, a donné rendez-vous en octobre prochain pour définir les dispositifs pour que les Jeux de Tokyo aient lieu si la pandémie est maîtrisée."Est ce qu'il faudra placer le Village olympique à l'isolement? Est ce que tout sportif participant devra observer une période de quarantaine? Est ce qu'on limite le nombre de spectateurs sur chaque site de compétition?", s'est-il interrogé. Les propos du dirigeant australien font écho à ceux tenus mercredi par le patron du CIO, Thomas Bach, qui a prévenu que les Jeux de Tokyo seront annulés s'ils ne se déroulent pas en 2021. "On ne peut pas éternellement employer 3.000 ou 5.000 personnes au sein du comité d'organisation", a expliqué à la BBC M. Bach, soulignant le "travail de mammouth" que représentent ce report et la réorganisation en cascades des compétitions majeures qui en découle. "On ne peut pas modifier le calendrier sportif mondial de toutes les principales fédérations. On ne peut pas laisser les athlètes dans l'incertitude", a-t-il rappelé. Le 24 mars, le CIO a annoncé le report d'un an des JO de Tokyo initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, une première.