Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, programmés du 24 juillet au 9 août, seront reportés. Telle est l'avis donné par le Canadien Dick Pound, membre important du Comité international olympique (CIO), lors d'une interview téléphonique lundi au journal américain USA Today.

"On ne sait pas encore comment nous allons procéder, mais les Jeux Olympiques d'été ne commenceront pas le 24 juillet, je le sais", a déclaré le Canadien de 77 ans, ancien président de l'Agence mondiale antidopage (AMA). "Sur la base des informations dont dispose maintenant le CIO, les Jeux olympiques seront reportés".

Selon Pound, les Jeux d'été seront probablement reportés d'un an, à l'été 2021. Les détails seront mis au point au cours des quatre prochaines semaines. Dimanche, le CIO a annoncé que pendant cette période, il examinera si les Jeux peuvent se dérouler aux dates prévues (24 juillet - 9 août) ou être reportés en raison de la crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus.

Dick Pound, l'un des membres les plus influents du CIO au cours des dernières décennies, a déclaré qu'il présumait que le CIO prendra bientôt une décision. "Après cela, une feuille de route sera établie. Nous allons reporter Tokyo 2020 et nous allons ensuite nous occuper des immenses conséquences de ce déplacement".

