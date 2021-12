Les Giants d'Anvers ont annoncé vendredi se séparer de Phil Cofer, "d'un commun accord". L'ailier fort américain ne fait plus partie du noyau de Christophe Beghin, le coach des Anversois, a communiqué en effet le club de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Phil Cofer, 25 ans, était arrivé au mois de mars dernier pour pallier les départs d'Ibrahima Fall-Faye et de Jalen Jenkins. Il bénéficiait d'un contrat avec option, qui avait été levée à l'aube de cette saison.

La saison dernière, Phil Cofer tournait à 8.6 points et 3.4 rebonds de moyenne par match en 22 minutes. Cette saison, l'Américain, 2m03, offrait une ligne de stats de 6,1 pts et 2, 4 rebonds pas match en 19,5 minutes en moyenne.

