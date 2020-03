L'Association Royale Belge de Hockey, la Ligue Francophone de Hockey et la Vlaamse Hockey Liga invitent, dans une lettre ouverte publiée lundi, leurs membres à se montrer "solidaire" avec leur club et à ne, par exemple, pas demander de remboursement de cotisation.

"La pandémie COVID-19 touche tout le monde de plein fouet!", peut-on lire dans le communiqué. "Que ce soit au niveau des individus ou des organisations, que ce soit au niveau médical, social, mental, économique,... tout le monde ressent les impacts de cette crise à l'ampleur inédite. Et il en va malheureusement de même pour notre communauté du hockey. Tous les jours plusieurs de nos membres et de nos clubs sont touchés par les effets divers de cette crise."

C'est pourquoi les fédérations demandent à leurs membres de se montrer solidaire avec leur club. "Depuis le 13 mars toutes les activités sont suspendues dans tous les clubs de hockey du royaume. Et cette situation risque encore de durer plusieurs semaines. Ceci signifie que votre club n'a plus aucune rentrée financière pour l'instant. Par contre, même si les activités sont à l'arrêt, pas mal de frais continuent à courir, ou augmentent même dans certains cas", rappellent-elles. "S'il vous plaît, soutenez votre club au maximum! Ne demandez pas de remboursement de cotisation! Permettez à votre club de continuer à fonctionner sereinement et à préparer activement la nouvelle saison."

