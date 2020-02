Les dépouilles de Kobe Bryant et de sa fille ont été rendues à leur famille

Les restes des dépouilles de six de neuf victimes de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à Kobe Bryant le 26 janvier non loin de Los Angeles ont été rendus à leurs familles. Parmi elles, figurent celles de l'ancienne star du basket et de sa fille Gianna, a annoncé le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, lundi.