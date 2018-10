Les Dallas Cowboys en tête du classement des clubs les plus riches de la NFL

Les Dallas Cowboys ont remporté leur cinquième et dernier Super Bowl en 1995 mais ça n'empêche pas l'équipe texane de football américain d'emmener pour la douzième année d'affilée le classement des clubs les plus riches de la National Football League. Il y a trois ans, on estimait la valeur de l'équipe à quatre milliards de dollars et cette année, elle vient...