Sport/Foot Magazine a épinglé, par ordre alphabétique, quarante noms dont vous entendrez encore parler. Seul critère pour faire partie de ce listing : être né en 1999 ou plus tard.

1 Sebastiaan Bornauw

Footballeur au FC Cologne

Footballeur au FC Cologne BEL - 22/03/1999 Bornauw a commencé à jouer au Wydad Casablanca, au Maroc, où son père travaillait alors. Il a effectué ses débuts professionnels l'été 2018 à Anderlecht. Il a disputé une bonne saison dans l'axe défensif mais a été vendu au FC Cologne pour sept millions l'été dernier. C'est une valeur sûre en Allemagne pour le moment. Footballeur au Stade Rennais Fra - 10/11/2002 Le jeune Français a été formé par le Stade Rennais, où il a débuté en avril 2019. À 17 ans, il est maintenant titulaire, au milieu défensif. Camavinga a fait sensation dans le match de l'été dernier contre le Paris Saint-Germain, une joute remportée 2-1 par les Bretons. Footballeur à l'OLFra - 17/08/2003 Rayan Cherki est considéré comme un des plus grands talents jamais formés par l'académie de l'Olympique Lyon. L'été dernier, à quinze ans, il a obtenu un contrat professionnel. Quelques mois plus tard, il a effectué ses débuts contre Dijon. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'année 2003 à obtenir du temps de jeu en Ligue 1. Depuis, peu de grands clubs européens l'ignorent encore. Footballeur à Gand Can - 14/01/2000 Gand a transféré Jonathan David en janvier 2018 de l'Ottawa International Soccer Club. Il a été l'auteur de 14 buts et cinq assists durant son premier exercice chez les Buffalos mais cette saison, le Canadien éclate vraiment. Il a terminé cinquième du récent gala du Soulier d'Or. Cet été, Gand risque de perdre son diamant. Footballeur au Bayern Munich Can - 02/11/2000 Alphonso Davies est né de parents libériens dans un camp de réfugiés au Ghana et il a grandi au Canada. Il a effectué ses débuts sur l'aile, aux Vancouver Whitecaps. Le Bayern l'a transféré en 2018 pour dix millions d'euros. Cette saison-là, il a obtenu sa chance dans six matches. 2019/20 est celle de son éclosion, mais à l'arrière gauche. Footballeur au Club Bruges BEL - 10/03/2001 Le polyvalent médian a obtenu un contrat professionnel au Club Bruges l'été passé. Il a effectué ses débuts en Coupe, en septembre, contre les Francs Borains, et un mois plus tard, il a remplacé Ruud Vormer, suspendu, en Ligue des Champions contre le PSG. Il a ensuite obtenu sa chance en championnat et depuis, De Ketelaere, un Brugeois pur-sang, est de plus en plus populaire auprès des supporters. Footballeur à la Juventus Ned - 12/08/1999 De Ligt a effectué ses débuts en équipe première de l'Ajax à 17 ans et l'équipe nationale a suivi un an plus tard. Il était un titulaire incontesté à Amsterdam depuis 2017, ce qui lui a valu le Golden Boy Award 2018. Le Néerlandais est le premier défenseur à recevoir ce trophée. La même année, il est devenu le plus jeune capitaine de tous les temps de l'Ajax. L'été dernier, la Juventus a versé 75 millions pour s'assurer ses services.Gymnaste Bel - 26/03/2000 La gymnaste limbourgeoise a remporté le titre mondial 2018 et 2019 aux barres asymétriques. Elle s'est adjugé la coupe du monde de la discipline trois années d'affilée dans la même discipline. Ses performances lui ont valu d'être élue Sportive de l'Année deux années de suite. Footballeur à Anderlecht BEL - 27/05/2002 Malgré l'intérêt de Liverpool en 2018, il a signé un contrat professionnel à Anderlecht. Il a débuté la saison passée sur le terrain de Saint-Trond mais Doku n'est pas parvenu à se faire une place dans le onze de base immédiatement. Cette saison, Franky Vercauteren et Vincent Kompany lui accordent pleinement sa chance. Il a inscrit ses premiers buts. Basketteur Svn - 28/02/1999 Le Slovène est devenu le plus jeune basketteur du Real Madrid à seize ans. En 2018, il l'a conduit à la victoire en EuroLeague. La même année, les Dallas Maverickx l'ont drafté. La saison passée, il a été élu Rookie of the Year et cette année, il a été sélectionné pour son premier All-Star Game. Sauteur à la perche USA - 10/11/1999 Né en Louisiane d'un père américain et d'une mère suédoise, il a été sacré champion du monde du saut à la perche à quinze ans, en juniors. En seniors, il a déjà décroché la médaille d'or à l'EURO 2018 et l'argent au récent Mondial. En février dernier, il a battu le record du monde en salle, à Glasgow, en franchissant 6,18 mètres. Coureur cycliste Bel - 25/01/2000 Evenepoel n'a décidé de se consacrer à plein temps au cyclisme qu'en 2017, après avoir raccroché ses boots. Il a surclassé tous ses rivaux en catégories d'âge et en 2019, dès sa première saison en élites, il s'est adjugé le Tour de Belgique, la Clasica San Sebastian et l'EURO contre la montre. Cette saison, il va rouler son premier grand tour, le Giro. Footballeur au FC Barcelone Esp/Gnb - 31/10/2002 Le FC Barcelone a repéré Fati à Séville il y a quelques années et lui a offert un premier contrat professionnel l'été dernier. Il est entré en cours de partie contre le Betis. À 16 ans et 298 jours, il est le deuxième plus jeune joueur des Catalans. L'ailier, né en Guinée-Bissau, détient maintenant la nationalité espagnole. Il n'est pas un titulaire incontournable mais Quique Sétien lui offre régulièrement sa chance. Footballeur à l'Atlético Madrid Por - 10/11-1999 Felix a passé l'essentiel de son écolage à Porto mais c'est à Benfica qu'il s'est révélé. Il est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de l'Atlético Madrid à l'été 2019 (126 millions). En novembre dernier, il a remporté le Golden Boy Award. Le Portugais, déjà repris en équipe nationale, a subi des blessures et a eu du mal à s'imposer. Joueuse de tennis USA - 13/03/2004 CoriCocoGauff s'est qualifiée pour Wimbledon à quinze ans, l'été passé. Elle a pris la mesure de Venus Williams au premier tour et n'a échoué qu'au quatrième tour contre la future lauréate, Simona Halep. Depuis, l'Américaine a déjà remporté deux titres WTA et figure parmi le top 50 mondial. Footballeur au Real Madrid Bra - 09/01/2001 Le Real Madrid l'a transféré l'été passé pour 45 millions de Santos. Le Brésilien n'est pas encore incontournable en Espagne mais Zinédine Zidane lui offre régulièrement sa chance. Il est considéré comme un joueur d'avenir. Rodrygo a déjà collecté quelques caps avec l'équipe nationale brésilienne. Footballeur à l'Ajax Ned - 16/05/2002 Gravenberch joue depuis l'âge de huit ans à l'Ajax. Depuis deux saisons, c'est un pilier de l'entrejeu des espoirs ajacides. Fin 2018, il est entré au jeu au PSV et est ainsi devenu le plus jeune Amstellodamois à jouer en équipe première. Cette saison, Gravenberch, qu'on compare à Paul Pogba, a déjà reçu maintes fois sa chance grâce à Erik ten Hag. Footballeur au Bor. dortmund Nor - 21/07/2000 Le fils d' Alf-Inge Haaland, né en Angleterre, a été transféré en janvier 2019 de Molde, dans son pays, par le RB Salzbourg. Il a fait telle impression en Ligue des Champions cet automne que Dortmund l'a embauché. Là aussi, il continue à marquer à la chaîne. Haaland vaut déjà un multiple des vingt millions déboursés par le club allemand en janvier. Footballeur à Leverkusen Ger - 11/06/1999 Kai Havertz n'a pas encore 21 ans mais il compte déjà plus de 200 matches pour le Bayer Leverkusen. Il a effectué ses débuts en Bundesliga en 2016, au milieu offensif, et deux ans plus tard, il a été sélectionné en équipe nationale. On estime sa valeur actuelle à quelque 90 millions. Footballeur au PSV Ned - 12/02/2002 Ihattaren a disputé ses premières minutes de jeu au PSV l'hiver dernier, dans un match amical contre le Club Bruges. Mark van Bommel l'a ensuite fait monter à quelques reprises. Cette saison, le médian offensif d'origine marocaine est une des rares promesses d'une équipe qui patauge. athlète Nor - 19/09/2000 Jakob Ingebrigtsen est le plus jeune athlète sacré champion d'Europe en seniors. En 2018, à 17 ans, le Norvégien a remporté le titre sur 1.500 et 5.000 mètres. Il est également champion d'Europe en titre en 3.000 mètres indoor et champion de Norvège du 1.500 mètres. Footballeur au Real Madrid Bra - 12/07/2000 L'été 2017, alors qu'il n'avait même pas encore 17 ans, le Real a déboursé 46 millions pour les services du jeune Brésilien. Celui-ci a rejoint la capitale ibérique en 2018 et y a obtenu du temps de jeu régulier d'emblée. Le rapide ailier joue encore plus souvent cette saison, notamment suite à la blessure d' Eden Hazard. il y a quelques semaines, il a ouvert la marque durant le Clasico. Le Brésilien a déjà été convoqué en équipe nationale. Footballeur à Anderlecht Bel - 08/08/2002 Le jeune médian défensif s'est révélé à Anderlecht, au poste de défenseur central. Franky Vercauteren, confronté aux blessures de Vincent Kompany et de Philippe Sandler, l'a posté en défense contre Saint-Trond. Il n'a pas déçu, trouvant même le chemin des filets. Après la trêve hivernale, Kana, qui a un excellent jeu de pieds, a disparu de l'équipe. Il est capitaine des U17 nationaux. Coureur cycliste, Cyclocross Bel - 12/11/2002 Thibau Nys est le fils de Sven Nys. Le jeune crossman est bien déterminé à suivre les traces de son père dans la boue et il semble posséder toutes les qualités requises. Cet hiver, en espoirs, il a enlevé le Superprestige et la coupe du monde ainsi que les titres belge, européen et mondial. Footballeur à Zulte Waregem Bel - 10/10/2000 À 19 ans, Ewoud Pletinckx est déjà un des piliers de la défense de Zulte Waregem. Il a obtenu sa chance la saison passée après la parenthèse hivernale, contre l'Antwerp, et il s'est distingué en neutralisant Dieumerci Mbokani. Après quelques mois, le jeune international, qui poursuit ses études à Courtrai, a été élu Joueur du Mois par les supporters de Zulte Waregem. Snowboardeuse Bel - 02/03/2004 Seppe Smits est un nom connu du snowboard depuis quelques années mais un talent féminin est en train d'émerger. En février, aux Jeux Olympiques des jeunes, Evy Poppe a remporté la médaille d'or en slope. Sa performance lui a valu une invitation à l'US Open, un prestigieux tournoi américain. Skieuse Nzl - 01/12/2001 En octobre dernier, à 17 ans, Alice Robinson s'est adjugé le slalom géant de Sölden. C'était le premier succès en Coupe du monde pour la Nouvelle-Zélande depuis 22 ans. À seize ans, ce grand talent du ski alpin a déjà participé aux Jeux Olympiques d'Hiver 2018 à Pyongyang. athlète Bel - 01/09/1999 Sacoor a gagné, avec le relais 4 x 400 mètres belge, l'or à l'EURO 2018 de Berlin, le bronze au Mondial en salle 2018 de Birmingham et le bronze au Mondial 2019 de Doha. Individuellement, en 2018, il a gagné le 400 mètres du Mondial U20 à Tampere et du Mémorial Van Damme. Il a été élu espoir masculin de l'année au gala du Spike d'Or. La succession des frères Borlée semble assurée. Footballeur à Anderlecht Bel - 22/10/1999 Sambi Lokonga a débuté à Anderlecht fin 2017. La saison 2018-2019 devait être celle de son éclosion mais le jeune médian a été freiné par une grave blessure. L'été dernier, il a enfin effectué son retour et cette saison, le frère de Paul-José Mpoku est un de ceux qui ont joué le plus souvent à Bruxelles. Footballeur au Bor. dortmund Eng - 25/03/2000 L'ailier a bénéficié de la formation de Manchester City, d'où le Borussia Dortmund l'a transféré à 17 ans. Les Allemands l'ont immédiatement intégré au noyau A et lui ont régulièrement offert sa chance. Sancho est devenu un titulaire. Il a déjà disputé plus de 70 matches et il fait partie de l'équipe nationale d'Angleterre. Joueur de tennis Ita - 16/08/2001 L'Italien est considéré comme un de ceux qui peuvent donner des couleurs au tennis masculin. En novembre dernier, il remporté le Masters Next Gen et il a intégré le top cent de l'ATP. En février dernier, il a remporté son premier succès contre un joueur du top dix à Rotterdam, contre David Goffin. Haltérophile Bel - 26/07/2002 L'avenir sourit à la Belgique en haltérophilie féminine aussi. Nina Sterckx a été sacrée championne d'Europe juniore en - 49 kilos en octobre dernier. À 17 ans, elle détient déjà quelques records d'Europe et du monde en U17 et en U20. En mars, la Flandrienne, entraînée par Tom Goegebuer, a été championne du monde dans sa catégorie d'âge. Footballeur à Brescia Ita - 08/05/2000 Sandro Tonali a 19 ans mais a déjà joué près de 80 matches pour Brescia. Le jeune médian central, dont on vante la vista et le calme ballon au pied, est déjà comparé à Andrea Pirlo. Il ne faut donc pas s'étonner que beaucoup de grandes équipes se le disputent. En octobre, Roberto Mancini lui a permis d'effectuer ses débuts en équipe nationale. Coureur cycliste Bel - 28/02/2003 En 2018, Remco Evenepoel a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour juniors au terme d'un solo de soixante kilomètres. Une fameuse performance, qu'a également réussie Cian Uijtdebroeks. Cette saison, le Hannutois s'est imposé après un solo de cinquante kilomètres et il a aussi gagné pas mal de prix en néophytes, dont le titre national. Footballeur au KRC Genk Bel - 26/02/2002 Maarten Vandevoordt, qui a grandi dans la même rue que Simon Mignolet, est devenu le premier gardien de Genk, de manière totalement inattendue : Danny Vukovic s'est blessé et sa doublure, Gaëtan Coucke, n'a pas convaincu. En jouant contre Naples, Vandevoordt est devenu le plus jeune gardien de tous les temps en Ligue des Champions. Il se rétablit actuellement d'une opération au coude. Footballeur au Standard 29/07/1999 À vingt ans, Zinho Vanheusden est le leader absolu de la défense du Standard. Le Limbourgeois a été formé à l'Inter, qui l'a loué l'hiver 2018 aux Liégeois, lesquels l'ont transféré à titre définitif l'été dernier, pour près de douze millions. On considère Vanheusden comme le successeur de Vincent Kompany chez les Diables Rouges. Footballeuse au FC Twente Bel - 30/08/1999 Davinia Vanmechelen a effectué ses débuts au Standard et avec les Red Flames en 2015. Elle a rejoint Genk puis, en 2018, le PSG a transféré la médiane. Depuis cet été, les Français la louent au FC Twente Vrouwen, une équipe qui s'est produite en la phase de poules de la Ligue des Champions l'automne dernier. Footballeur à Anderlecht Bel - 12/07/2001 Le médian offensif a obtenu un contrat professionnel à Anderlecht en 2017, à seize ans. Un an plus tard, Hein Vanhaezebrouck lui a permis de débuter sur le terrain du STVV. Entre-temps, Verschaeren est une valeur établie des Mauves, il a été élu Espoir et Jeune Pro de l'Année et Roberto Martinez l'a convoqué en équipe nationale. Footballeur au YRFC Malines Bel - 04/10/2002 Aster Vranckx n'a été repéré qu'à treize ans à Woluwe-Zaventem par Malines. L'été dernier, il a obtenu un contrat professionnel et a effectué ses débuts en Supercoupe contre Genk mais le médian n'a vraiment éclaté que quelques semaines plus tard contre Anderlecht. Depuis, Wouter Vrancken lui accorde progressivement sa chance. Basketteur USA - 06/07/2000 L'Américain de 1,98 mètre a été choisi en premier par les New Orleans Pelicans, à la draft 2019. Une blessure a retardé ses débuts jusqu'au mois de janvier, contre les San Antonio Spurs, mais ces derniers mois, il est vraiment impressionnant. L'été passé, il a signé un contrat de sponsoring de cinq ans d'une valeur de 75 millions de dollars avec Air Jordan. c'est le plus gros deal en la matière depuis celui de LeBron James en 2003.