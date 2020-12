World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, a décidé jeudi de reporter une seconde fois les championnats du monde en salle prévus à Nanjing en Chine du 19 au 21 mars 2021. Nanjing accueillera les Mondiaux en salle de 2023.

Prévus initialement du 13 au 15 mars 2020, les Mondiaux de Nanjing avaient déjà été reportés en 2021. L'incertitude autour de la situation sanitaire au début de l'année prochaine a poussé World Athletics et le comité d'organisation à repousser une nouvelle fois l'événement.

"Pour assurer la sécurité de nos athlètes et des officiels techniques, nous nous devons de prendre dûment en compte les risques liés à la présence d'un grand nombre de personnes à l'événement dans ce contexte de pandémie. Nous devons également respecter pleinement la politique de prévention du pays hôte", a expliqué World Athletics dans son communiqué. "Étant donné que la saison d'athlétisme en salle se déroule durant une courte période de temps (jusqu'à la fin du mois de mars), il n'est pas possible de reporter cette compétition à plus tard dans l'année."

Nanjing accueillera donc les Mondiaux en salle en 2023, un après Belgrade, la capitale de la Serbie, qui organisera l'événement en 2022. "Nous souhaitons que la ville de Nanjing accueille nos Championnats du monde en salle, compte tenu du travail important de planification et de préparation que les organisateurs ont accompli pour cet événement", a ajouté World Athletics.

"Malgré ce report, nos athlètes auront encore d'importantes occasions de prendre part à des compétitions au début de l'année 2021 grâce au Circuit mondial en salle qui comprend 26 meetings répartis dans 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord", a conclu l'instance de l'athlétisme mondial. Deux meetings sont prévus en Belgique: le 6 février à Louvain-la-Neuve et le 13 février à Gand.

