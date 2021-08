Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Jonathan Borlée ont pris la troisième place de leur série.

Les Belgian Tornados se sont qualifiés pour la finale du relais 4x400 m masculin des Jeux de Tokyo, vendredi au stade Olympique de Tokyo.

Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Jonathan Borlée, alignés dans cet ordre, ont pris la 3e place de la seconde série en 2:59.37, derrière la Pologne (2:58.55) et la Jamaïque (2:59.29).

Les trois premiers de chacune des deux séries et les deux meilleurs temps ensuite se qualifient pour la finale prévue samedi à 14h50 (heure belge).

Vainqueurs de la première série, les Etats-Unis ont signé le meilleur chrono de la journée en 2:57.77.

