Les Belgian Cheetahs visent une médaille pour leur première épreuve indoor

L'été dernier, Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Justien Grillet et Camille Laus s'étaient classées quatrièmes du 4x400m de l'Euro en plein air, à Berlin, avec un record de Belgique en prime (3:27.69).

Par rapport au quatuor quatrième à Berlin, Grillet est absente. Margo Van Puyvelde, qui avait disputé les séries à Berlin avant de se blesser, et Paulien Couckuyt accompagneront Cynthia Bolingo, Hanne Claes et Camille Laus.

"Les points forts de cette équipe sont la grande détermination, l'ambition et la cohésion", détaille Camille Laus, la capitaine des Cheetahs. "Avec les résultats qu'on a obtenus, on a de l'ambition. On croit vraiment qu'on peut faire un truc dimanche. Repartir sans médaille serait une déception. L'ambition, c'est de rivaliser avec les plus fortes. Et de faire mieux que la 4e place..."

"On veut se fixer des objectifs toujours plus élevés", confirme Cynthia Bolingo. "A Berlin, on visait la finale. On termine à la quatrième place. Et plus haut que quatrième, vous savez ce que c'est..."

Pour réussir cela, les Cheetahs devront gérer une particularité de l'Euro en salle: il n'y a pas de séries, mais directement une finale. "Les séries sont une répétition générale. Ici, il faudra directement être dans le coup", prévient Van Puyvelde.

Bolingo entrera déjà en compétition vendredi avec le 400m individuel. "Je n'ai pas vraiment d'objectif, je veux essayer de maîtriser ce que je vais faire. Mon objectif est de faire une bonne course, sans me focaliser sur un chrono ou un tour à franchir." Avec son record de Belgique établi à Gand le 17 février (52.70), l'athlète du CABW détient le 13e chrono européen de l'année.