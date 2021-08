Les Chinoises l'ont emporté sur le score de 74-62 et les Belgian Cats ne seront donc pas premières de leur groupe. La Belgique pourrait affronter le Japon en quarts de finale ou la... Serbie qui l'avait éliminée sur le buzzer en demi-finale du dernier Euro.

Déjà qualifiée pour les quarts de finale, la Belgique a assuré son statut de tête de série malgré sa défaite 74-62 face à la Chine pour son dernier match du groupe C du tournoi olympique de basket féminin lundi à Tokyo.

Dans un début de match à haute intensité, la Belgique pouvait se reposer sur une Emma Meesseman déjà bien en jambe avec 12 points dans le premier quart-temps, bouclé sur le score de 21-17 pour les Cats. Le deuxième quart-temps était plus compliqué pour les filles de Philip Mestdagh, en difficulté face à la défense chinoise. À elle seule, Meesseman maintenait la Belgique dans le match avec 20 unités au repos (37-38).

Après le repos, la Chine maintenait son intensité défensive qui mettait à mal l'attaque belge. Des difficultés offensives qui se traduisaient aussi en défense où les Cats laissaient trop d'espace aux Chinoises, adroites à trois points pour prendre sept points d'avance avant le dernier quart-temps (52-59).

Les Cats étaient toujours dans le dur offensivement au moment d'entamer le quatrième quart-temps, à l'image de leur manque de réussite à trois points (2/18). De l'autre côté du terrain, la Chine profitait toujours autant des largesses défensives belges pour s'imposer 74-62 et terminer en tête du groupe C.

Emma Meesseman, bien limitée en seconde période, termine meilleure marqueuse côté belge avec 24 points, tout en ajoutant 7 rebonds. En tant que meilleur deuxième, la Belgique ne pourra pas affronter un troisième de groupe et sera donc opposée à la Serbie ou au Japon en quarts de finale. Le tirage au sort sera effectué lundi après la dernière rencontre de la journée entre l'Australie et Porto-Rico.

