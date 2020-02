La Belgique a gagné deux places au classement mondial de basket féminin, suivant la publication de la FIBA, la fédération internationale, mercredi après les tournois de qualification olympique qui se sont achevés dimanche. Les Belgian Cats sont désormais 7es.

Les Belges ont décroché dimanche à Ostende leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Une première pour le basket féminin belge. La Belgique pointe à la 7e place dépassant la Serbie (FIBA 8) et la Chine (FIBA 9).

Les Etats-Unis occupent toujours la tête au classement mondial devant l'Australie et l'Espagne dans un top 6 inchangé.

Toutes ses équipes sont qualifiées, avec le Canada (FIBA 4), la France (FIBA 5), le Japon (FIBA 10), le Nigéria (FIBA 14, +3), la Corée du Sud (FIBA 19) et Porto-Rico (FIBA 22/+1), pour le tournoi olympique du 27 juillet au 9 août. Le tirage au sort aura lieu le 21 mars.

Classement FIBA

1. (1) Etats-Unis 832.9 pts

2. (2) Australie 714.5

3. (3) Espagne 692.2

4. (4) Canada 649.3

5. (5) France 640.8

6. (6) Turquie 598.7

7. (9) BELGIQUE 587.7

8. (7) Serbie 579.4

9. (8) Chine 571.5

10.(10) Japon 540.1

