Les Belges 8e de la finale du 4x400 mixte, remportée par les Etats-Unis

La Belgique a pris la 8e place de la finale du relais mixte 4x400 m des Relais Mondiaux d'athlétisme, dimanche à Yokohama, au Japon. Julien Watrin, Lucie Ferauge, Hanne Claes et Jonathan Sacoor, qui venait de courir la finale du 4x400 m messieurs avec les Belgian Tornados un quart d'heure plus tôt, ont signé un temps de 3:25.74. Les Etats-Unis se sont imposés en 3:16.43 devant le Canada (3:18.15) et le Kénya (3:19.43).

© belgaimage