L'Australie a remporté jusqu'ici 63 médailles aux Jeux Paralympiques, dont 16 en or.

Les sportifs australiens qui remportent une médaille aux Jeux Paralympiques reçoivent désormais une prime d'un même montant que leurs compatriotes qui ont remporté une médaille aux Jeux Olympiques, quelques semaines auparavant. Une médaille d'or représente ainsi une prime de 20.000 dollars australiens (environ 12.500 euros), l'argent 15.000 dollars et le bronze 10.000 dollars.

Plusieurs athlètes paralympiques s'étaient plaints d'un traitement discriminatoire sur ce plan, par rapport à leurs collègues ayant participé aux JO, ce qui a poussé le gouvernement australien à faire quelque chose. "C'est une nouvelle fantastique pour nos fabuleux médaillés aux Jeux Paralympiques de Tokyo, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le pays. Ils nous ont inspirés et rendus heureux", a réagi le président du comité paralympique australien, Jock O'Callaghan.

L'Australie a remporté jusqu'ici 63 médailles aux Jeux Paralympiques, dont 16 en or.

Les sportifs australiens qui remportent une médaille aux Jeux Paralympiques reçoivent désormais une prime d'un même montant que leurs compatriotes qui ont remporté une médaille aux Jeux Olympiques, quelques semaines auparavant. Une médaille d'or représente ainsi une prime de 20.000 dollars australiens (environ 12.500 euros), l'argent 15.000 dollars et le bronze 10.000 dollars. Plusieurs athlètes paralympiques s'étaient plaints d'un traitement discriminatoire sur ce plan, par rapport à leurs collègues ayant participé aux JO, ce qui a poussé le gouvernement australien à faire quelque chose. "C'est une nouvelle fantastique pour nos fabuleux médaillés aux Jeux Paralympiques de Tokyo, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le pays. Ils nous ont inspirés et rendus heureux", a réagi le président du comité paralympique australien, Jock O'Callaghan. L'Australie a remporté jusqu'ici 63 médailles aux Jeux Paralympiques, dont 16 en or.