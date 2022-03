Le Conseil de World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme, a décidé mardi d'exclure tous les athlètes, les staffs et les officiels de Russie et du Bélarus de toutes les compétitions qu'elle organise à court terme "avec effet immédiat". Cette décision est une conséquence de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Parmi les événements à venir figurent les Mondiaux d'athlétisme dans l'Oregon, les Mondiaux en salle de Belgrade et les Championnats du monde de marche par équipes, qui débutent vendredi à Oman", a précisé World Athletics.

