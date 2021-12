Notre compatriote détient le record d'Europe du marathon sur ce le tracé de Rotterdam.

Bashir Abdi disputera le marathon de Rotterdam le 10 avril prochain. Le lauréat du lauréat du Trophée national du mérite sportif prendra le départ en compagnie de son ami et partenaire d'entraînement, le Néerlandais Abdi Nageeye. Les deux hommes se sont retrouvés sur le podium du marathon des Jeux olympiques, Abdi Nageeye décrochant l'argent et Bashi Abdi le bronze.

Bashir Abdi et Abdi Nageeye, tous deux âgés e 32 ans, sont tous les deux nés à Mogadiscio, en Somalie. Abdi Nageeye avait battu le record des Pays-Bas (2h06:17) en 2109 au marathon de Roterdam. Bashir Abdi a lui remporté le marathon de Rotterdam en avril dernier, battant de surcroît les records de Belgique et d'Europe en 2h03:36.

