Il est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 10.000 aux points, aux rebonds et aux passes.

Malgré la lourde défaite (140-111) subie par les Lakers à Phoenix, dimanche, dans le championnat nord-américain de basket (NBA), LeBron James est entré un peu plus dans l'histoire de la ligue: il est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 10.000 aux points, aux rebonds et aux passes.

James figure comme 3e meilleur marqueur de l'histoire avec 36.824 points. Il compte désormais 10.150 rebonds et 10.004 passes. James a terminé la rencontre avec 31 points, 7 rebonds et 6 assists, ne pouvant rien face à des Suns déchainés, auteurs de 48 points dès le premier quart.

Devin Booker a inscrit 30 points (10 assists) alors que Deandre Ayton s'est montré intraitable aux rebonds (16) tout en étant efficace au tir (23 points). Avec 54 victoires et 14 défaites, Phoenix reste largement en tête de la conférence Ouest - et même de toute la NBA -, devant Memphis (47 victoires, 22 défaite), vainqueur 125-118 à Oklahoma City et loin devant les Lakers (29 victoires, 38 défaites), 9e à l'Ouest et pour l'instant uniquement qualifiés pour les barrages d'accession aux playoffs.

L'autre star de la soirée a été Kevin Durant, qui a mené Brooklyn à la victoire 110-107 face à New York, avec 53 points, dont un trois points décisif à 56 secondes de la fin, pour placer en tête son équipe. Durant a ajouté 9 passes décisives et 6 rebonds. C'est la huitième fois de sa carrière que Durant dépasse les 50 points dans un match, et la deuxième cette saison. Après ce troisième succès consécutif, Brooklyn (35 victoires, 33 défaites) reste huitième à l'Est, quatre places devant les Knicks (28 victoires, 40 défaites). Dallas s'est imposé 92-95 à Boston dans le duel entre deux équipes en forme toutes deux cinquièmes de leur conférence.

