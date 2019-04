Déjà vainqueur de l'Euro Hockey League en 2015 avec le club néerlandais d'Oranje-Zwart - comme avec son équipier actuel Elliot Van Strydonck - Vincent Vanasch a de nouveau été déterminant lundi en finale contre les Allemands du Rot-Weiss Cologne, lundi à Eindhoven. Le gardien des Red Lions a refoulé durant trois quarts-temps les assauts des champions d'Allemagne avant de voir les plus jeunes éléments de son club donner la leçon aux lauréats de l'édition 2017 en marquant quatre buts dans les dernières minutes.

"Je suis fier de mon club", a été la première réaction du double meilleur gardien mondial. "Nous avons eu pas mal de blessés durant les semaines précédant le tournoi (avec Victor Charlet, Guillaume Van Marcke et Simon Gougnard qui n'a pas pu poursuivre le match, ndlr). Mais tous nos jeunes ont répondu présents. Ce ne fut pas facile, et pourtant on a réussi", a ajouté Vanasch.

Avec des titres de champions de Belgique, des Pays-Bas, de vice-champion olympique et de champion du monde avec les Red Lons, le gardien bruxellois ajoute désormais un deuxième titre de champion d'Europe des clubs après celui obtenu avec Oranje-Zwart. "Ceci, c'est complètement différent. Ce fut très dur, physiquement et mentalement, surtout pour nos jeunes, mais nous les anciens avons été là pour les coacher. Cela reste une belle performance d'équipe", a conclu le dernier rempart du premier club belge à soulever le trophée de la plus haute compétition continentale des clubs.