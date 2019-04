Le Waterloo Ducks a remporté la 12e édition de l'Euro Hockey League, devenant le premier club belge à triompher dans la plus importante compétition européenne de clubs.

A Eindhoven, les Brabançons wallons se sont imposés 3-0 contre les Allemands du Rot Weiss Cologne grâce à des buts William Ghislain, Gauthier Boccard et Maxime Bertrand.

Les Allemands, dominateurs, ont trouvé sur leur route un Vincent Vanasch impérial. Il aura suffi d'une première nette occasion aux Canards pour ouvrir le score à la 42e grâce à un tir du jeune William Ghislain, 19 ans seulement. Malgré le siège allemand dans les dernières minutes, les troupes de Xavier De Grève ont longtemps tenu avant de faire le break sur penalty corner grâce au Red Lion Gauthier Boccard à trois minutes du terme (58e). Profitant des espaces laissés par les Allemands, le Watducks a ajouté un 3e but en contre-attaque via Maxime Bertrand (60e). Le Watducks pensait avoir marqué un 4e but mais, inscrit quelques millièmes après la sirène, il n'a pas été comptabilisé.

Le Watducks est le premier club belge à remporter l'EHL. En 2013, le Dragons s'était incliné en finale devant les Néerlandais du HC Bloemendaal (2-0).

Plus tôt dans la journée, les Allemands du Mannheimer HC ont remporté la médaille de bronze en battant les Espagnols du Real Club de Polo de Barcelone sur le score de 1-0 grâce à un penalty corner de l'Argentin Gonzalo Peillat.a