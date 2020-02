Patrick Mahomes a remporté sans surprise le titre de MVP, meilleur joueur, du 54e Super Bowl, dimanche à Miami. Le quarterback des Kansas City Chiefs a été le grand artisan de la victoire de son équipe 31-20 aux dépens de San Francisco. Il a offert à la franchise du Missouri son 2e titre dans le championnat de football américain américain (NFL), cinq décennies après son premier titre, et de sa seule autre finale, remporté en 1970.

Alors que les Chiefs étaient menés 10-20 par les 49ers et qu'il ne restait que 6:13 à jouer, Mahomes a permis de renverser la rencontre. Il a adressé deux passes de touchdown et permis à son équipe de réaliser une 3e remontée de dix points et plus dans ces playoffs. Il a aussi inscrit d'une course le premier TD de son équipe dans le quart-temps. A 24 ans et 138 jours, il est le 3e plus jeune joueur désigné MVP du Super Bowl. Seuls le running back Marcus Allen (1984) et le receveur Lynn Swann (1976) étaient plus jeunes que lui. Mahomes succède au palmarès à Julian Edelman, le receveur de New England.

