Adam Silver espère que les récalcitrants, parmi lesquels l'emblématique Kyrie Irving, finiront par se faire vacciner au cours de la saison afin de pouvoir jouer.

Quelque 96% des joueurs de NBA sont désormais vaccinés contre le Covid-19, a déclaré lundi le patron de la ligue Adam Silver à la veille du début de la saison 2021-2022.

"Environ 96% de nos joueurs sont vaccinés et ce nombre devrait encore augmenter une fois que la saison aura commencé", a dit Silver à la presse.

Le débat autour de la vaccination a entraîné un conflit entre la ligue et certains joueurs en marge de la reprise de la NBA, allant jusqu'à la mise à l'écart de la star de Brooklyn Kyrie Irving en raison de son refus de se faire vacciner. "J'espère que Kyrie, malgré ses opinions sur le vaccin, décidera de se faire vacciner, parce que j'aimerais vraiment le voir jouer au basket cette saison, et j'aimerais que les Brooklyn Nets aient tous leurs joueurs sur les parquets", a réagi Silver.

Obliger les joueurs à se faire injecter le vaccin, la ligue y a fortement pensé. Mais elle s'est heurtée au refus catégorique du syndicat des joueurs (NBPA), dont Irving est un des vice-présidents. Alors, elle a mis en place des protocoles sanitaires pour la saison qui vient, très contraignants pour les joueurs non vaccinés, qui vont de tests quotidiens aux repas en solitaire, en passant par des possibilités de sorties et des interactions très limitées avec l'extérieur. "J'aurais préféré que le syndicat des joueurs approuve l'obligation vaccinale", a déclaré Silver. "Cela aurait été mieux pour tout le monde que chaque joueur soit vacciné."

La saison 2021-2022 débute mardi avec deux rencontres: Milwaukee-Brooklyn et Los Angeles Lakers-Golden State.

