Un magazine entièrement neuf, plus chic et élégant et riche de 100 pages : le premier numéro de Sport/Foot Magazine dans son format mensuel débarque dans toutes les bonnes librairies à partir de ce vendredi 4 février.

Sport/Foot Magazine va désormais prendre le temps d'aller plus loin que les questions du jour auxquelles on répond aussi vite que possible. Dans un paysage médiatique en constante évolution et dans un monde qui avance à 100 à l'heure, il prendra le temps de l'interprétation et de la contextualisation des faits et des déclarations. Pas de rhétorique, pas de conclusions rapides et faciles, mais des récits bien fondés qui emmèneront le lecteur dans les coulisses du sport.

Un important dossier lié aux problèmes pourrissant le football belge constituera l'ossature de ce premier numéro en version mensuelle. Toutes les questions difficiles y seront abordées, mais surtout, des solutions seront fournies. Dans une longue interview, Felice Mazzu, élu entraîneur de l'année à deux reprises, analysera ce qui peut et doit être amélioré.

A côté de ce plat de résistance, on vous proposera de mieux connaître l'homme derrière le gardien Simon Mignolet . Nous nous intéresserons aussi au Standard, ce géant du football belge qui ne dort jamais. Un dossier sera consacré aux 30 ans de la Premier League, peut-être la plus belle des compétitions nationales de football pour beaucoup. Nous ferons un détour dans les coulisses de Courtrai avant de vous proposer une rétrospective sur les années dorées du Beveren de 1978 à 1984. On reviendra évidemment sur l'un des sportifs qui a le plus suscité les débats en ce début d'année : Novak Djokovic. Son image est-elle désormais ternie par toutes ces polémiques ? On vous proposera aussi une analyse des Jeux olympiques d'hiver en Chine qui commenceront le même jour que le lancement de ce magazine.

En plus de ce menu déjà bien copieux, vous retrouverez des opinions tranchées, de nouvelles chroniques dont celle de l'ancienne footballeuse Imke Courtois. Mais surtout, comme vous le constaterez, nous avons accordé de l'attention à l'aspect visuel de ce nouveau magazine. Le pouvoir de l'image y trouvera toute sa place. Sport/Foot Magazine restera donc une référence dans le monde du sport, un magazine qui clarifie et éclaire plus que jamais et encore plus dans cette nouvelle formule.

