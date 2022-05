Cette finale est organisée sur deux jours contrairement à la mouture actuelle du Mémorial qui ne dure généralement qu'une soirée.

Le Memorial Van Damme va retrouver son statut de finale de la Ligue de Diamant d'athlétisme, ont annoncé les organisateurs du meeting bruxellois d'athlétisme lundi.

Le circuit des meilleurs meetings du monde a en effet fixé les dates des finales pour les cinq prochaines éditions. Deux d'entre elles ont été attribuées au Memorial Van Damme, en 2024 et 2026 et la finale sera répartie sur deux jours", annonce Golazo qui organisera son évènement le samedi et le dimanche. "Depuis l'an dernier, cette finale est organisée sur une durée de deux jours, en raison du grand nombre d'épreuves", rappelle le communiqué. Trente-deux disciplines sont en effet au programme.

Le Memorial Van Damme se déroulera cette année le vendredi 2 septembre, une semaine avant la finale à Zurich. En 2023, la finale de la Ligue de Diamant est programmée à Eugene aux Etats-Unis, et en 2025 et 2027 à Zurich en Suisse.

