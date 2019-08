La fédération internationale d'athlétisme (IAAF) et la Ligue de Diamant l'ont annoncé lundi. Seul le meeting de Zurich accueillera, en 2020 et 2021, la seule finale de la compétition. "La sélection du lieu de la finale a été influencée par la rénovation planifiée du Stade Roi Baudouin dans les deux prochaines années", pouvait-on lire dans le communiqué de presse.

Zurich et Bruxelles étaient, depuis la première édition de la Ligue de Diamant en 2010, les deux finales traditionnelles.

En mars dernier, l'IAAF avait déjà annoncé le passage à une seule finale dans le cadre d'une réforme globale du principal circuit d'athlétisme. Cette nouvelle formule comprendra treize meetings dont la finale à Zurich contre quatorze cette saison. Un rendez-vous devra donc disparaître du calendrier.

La Ligue de Diamant doit encore se réunir et annoncera, en septembre, le contours précis du calendrier 2020. Et donc le nom du meeting supprimé.

Gert Van Goolen, porte-parole de Golazo, organisateur du Mémorial Van Damme, a assuré lundi à l'agence BELGA que le meeting bruxellois se déroulera bien en 2020, toujours aux alentours de la fin août début septembre. Il a aussi affirmé que le Mémorial resterait une étape de la Ligue de Diamant.

Le nombre de disciplines passera de 32 à 24 à partir de 2020. A noter que les courses disputées sur une distance supérieure à 3000 m ne seront plus au programme. Chaque meeting organisera 12 des 24 disciplines, six chez les messieurs et autant chez les dames.

A partir de 2022, et jusqu'en 2024, la finale pourra se dérouler chaque année dans un lieu différent. Les meetings pourront poser leur candidature pour l'organiser. Les meetings seront également réduits à une heure trente au lieu de deux heures.