Le judoka Dirk Van Tichelt met fin à sa carrière d'athlète de haut niveau.

L'ancien champion d'Europe 2008 (-73 kg) et médaillé olympique à Rio dix ans plus tard a annoncé lui-même sa décision vendredi lors d'une conférence de presse à Bruges. Van Tichelt a évoqué les limitations d'entraînement dues à la crise du coronavirus et une nouvelle blessure, au cou, comme principale raison de sa fin de carrière à 36 ans. Elle avait débuté au plus haut niveau en 2004.

Van Tichelt ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. "Tout est encore ouvert. Je prendrai une décision dès que possible", a déclaré Van Tichelt double médaillé de bronze aux Mondiaux en 2009 et 2013 toujours dans sa catégorie des -73 kilos.

"Un athlète de haut niveau doit être capable de s'entraîner de façon constante et dans la situation actuelle c'est très difficile", a commencé Van Tichelt.

Il a participé à trois JO, se classant 5e en 2008 à Pékin, 9e à Londres en 2012 avant de créer la surprise en s'emparant du bronze à Rio en 2016. Souvent blessé, il espérait encore être en mesure de revenir pour se qualifier en vue des JO de Tokyo l'année prochaine. Les circonstances en ont décidé autrement.

