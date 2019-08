Dans l'ombre de l'équipe masculine de hockey, les Red Panthers entament également leur ascension vers les sommets. Leur guide, depuis deux ans, est le Néerlandais Niels Thijssen. C'est lui qui officiera comme coach à l'EURO d'Anvers.

Il ne chante pas la Brabançonne avant le match. Niels Thijssen reste fidèle à son pays natal et ne chante que le Wilhelmus, même s'il est devenu à moitié belge. Car, depuis 2011, Thijssen travaille et vit à Anvers, où sa fille Lilou a d'ailleurs vu le jour. Et c'est là qu'il nous a donné rendez-vous, dans un bar à café.

...