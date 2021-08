Le GP de Suzuka avait déjà été annulé l'an dernier.

Le Grand Prix du Japon de Formule 1, prévu le dimanche 10 octobre sur le circuit de Suzuka, est annulé en raison de la situation sanitaire dans le pays, a annoncé la Formule 1 mercredi.

"A la suite des discussions en cours avec le promoteur et les autorités japonaises, la décision a été prise par le gouvernement japonais d'annuler la course cette saison en raison de la complexité de la pandémie dans le pays", indique la F1 sur son site internet. "La Formule 1 travaille actuellement sur les détails du calendrier révisé et annoncera les détails définitifs dans les semaines à venir".

Le GP du Japon, qui avait déjà été annulé l'année dernière à cause de la pandémie de coronavirus, devait se tenir le 10 octobre, entre le GP de Turquie (3 octobre) et le GP des Etats-Unis (24 octobre).

