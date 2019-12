Le géant de la Coupe du monde de ski alpin messieurs de Val d'Isère, annulé à cause du vent, a été reprogrammé le 1er mars à Hinterstoder (Autriche) a indiqué lundi la Fédération internationale de ski (FIS).

Initialement prévu le 14 décembre à Val d'Isère, le géant, que devaient disputer les Belges Armand Marchant et Sam Maes, n'a pas pu se dérouler à cause du vent qui soufflait sur la station savoyarde. Seul le slalom a pu avoir lieu dimanche, remporté par le Français Alexis Pinturault. Hinterstoder rajoute donc une course à son programme en plus d'un combiné et d'un super-G.