Le Final Four de la Ligue des champions de basket au Sportpaleis d'Anvers

Le Final Four de la Ligue des champions de basket aura lieu à Anvers du 3 au 5 mai, a-t-on appris vendredi. Anvers est devenu mercredi le premier club belge à atteindre le Final Four de la compétition. Déjà vainqueurs 68-83 à l'aller, les Giants ont battu les Russes de Nizhny Novgorod 66-61 mercredi en quarts de finale retour à Anvers.

Les trois autres demi-finalistes sont les Allemands de Bamberg, les Italiens de Bologne et les Espagnols de Tenerife. Le tirage au sort des demi-finales sera effectué le 10 avril à Anvers. Les demi-finales auront lieu le 3 mai et le match pour la troisième place et la finale se dérouleront le 5 mai. Les rencontres se dérouleront au Sportpaleise d'Anvers, qui peut accueillir 18.500 personnes.